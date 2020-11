Wisconsin Valley Conference announces All Conference Teams

The Wisconsin Valley Conference announced it's All Conference teams Tuesday for girls volleyball, girls tennis, girls swimming and diving as well as boys soccer.

Football will be voted on and released later this month,

GIRLS VOLLEYBALL

FIRST TEAM



*Grace Michalske Wausau West Setter 12

Haylee Schmidt D.C. Everest Middle Blocker 12

Danni Langseth D.C. Everest Middle Blocker 12

Molly Rohde Hortonville Middle Blocker 10

Brooklyn Boushack Marshfield Outside Hitter 12

Taylor Barwick Marshfield Setter/Right-Side Hitter 12

Kelly Page Merrill Setter/Outside Hitter 12

Azalea Clendenning Wis. Rapids Lincoln Right-Side Hitter 12

*=denotes unanimous selection.



SECOND TEAM



Hayley Wagner Wis. Rapids Lincoln Libero 11

Rachel Travis Merrill Libero 12

Madelyn Hauer. Wausau West Middle Blocker 12

Casey Frankland Marshfield Outside Hitter 11

Kiley Deaton Wausau West Outside Hitter 12

Abby Duffrin D.C. Everest Libero 12

Kiara Hammond D.C. Everest Setter 11

Chelsie Lambrecht Wausau East Libero 12



HONORABLE MENTION



Alexis Crawford D.C. Everest Outside Hitter 11

Emma Mullins Hortonville Outside Hitter 11

Hailey Meyer Hortonville Outside Hitter 12

Elise Uphoff Marshfield Libero 10

Jordyn Henrich Merrill Middle Hitter 12

Hannah Losee Merrill Defensive Specialist 12

Makenzi Gale Wausau East Outside Hitter 11

Karina Bliese Wausau East Middle Hitter 12

Alli Schauls Wausau West Outside Hitter 9

Lydia Hughes Wis. Rapids Lincoln Setter 12

GIRLS TENNIS

FIRST TEAM - SINGLES

1 Singles *Alexandra Johnson Merrill 12

1 Singles *Lea Ratanawong Wausau East 12

1 Singles *Natasha Bailey Wausau West 12

1 Singles *Rachel Bredl Wis. Rapids Lincoln 12

*=denotes unanimous selection.

FIRST TEAM - DOUBLES

1 Doubles *Ally Zimmerman/Calista Fuehrer D.C. Everest 12/12

1 Doubles *Katie Meyer/Anika Eder Wausau West 11/11

1 Doubles Amelia Skoviera/Tessa Wheat Merrill 11/11

*=denotes unanimous selection.

SECOND TEAM - SINGLES

2 Singles Alexis Kloth Wausau West 9

2 Singles Lola Berumen Wausau East 10

1 Singles Sydney Newmier Marshfield 11

2 Singles Kelly Alekna Wis. Rapids Lincoln 12

SECOND TEAM - DOUBLES

1 Doubles Stella Glaser/Maggie Lenar Wausau East 12/12

1 Doubles Faith Mertes/Teagann Bondioli Wis. Rapids Lincoln 12/9

2 Doubles Ruby Edmondson/Andreanna Wilke Wausau West 10/12

HONORABLE MENTION - SINGLES

1 Singles Ruoyu Chen D.C. Everest 12

2 Singles Brooklyn Dillinger Marshfield 12

2 Singles Audrey Ladewig Merrill 12

3 Singles Erin Murray Merrill 12

3 Singles Grace Shopinski Wausau East 12

3 Singles Quin Babiarz Wausau West 9

3/4 Singles Sophia Kohl Wausau West 12

3 Singles Taylor Wentland Wis. Rapids Lincoln 12

HONORABLE MENTION - DOUBLES

3 Doubles Loryn Jakobi/Izabel Paape Marshfield 11/11

1 Doubles Nicole Specht/Haley Sternitzky Marshfield 12/12

2 Doubles Abigail Forst/Emma Tucker Marshfield 11/11

2 Doubles Autumn Reissmann/Lauren Cohrs Merrill 12/10

PLAYER OF THE YEAR: Natasha Bailey, Wausau West

GIRLS SWIMMING

200 Yard Medley Relay



1 D.C. Everest

1) Lilliana Jessen FR 2) Makenna Zoesch JR

3) Sara Mayer SR 4) Katelin Hall SO



2 Wausau East

1) Sydney Schjoneman SR 2) Lucy Gilles SO

3) Emma Clifford SR 4) Olivia Richetto SR



HM Marshfield

1) Hope Risa SR 2) Faith Risa SO

3) Courtney Donahue JR 4) Skylar Onsager SO

200 Yard Freestyle

1 Sara Mayer SR D.C. Everest

2 Alyssa Franks SR Marshfield

HM Erin Kanitz SR Merrill



200 Yard IM

1 Faith Risa SO Marshfield

2 Amber Winter SO Merrill

HM Marisol Swenson FR D.C. Everest



50 Yard Freestyle

1 Lucy Gilles SO Wausau East 2 Josie Staven JR Wis. Rapids

HM Katelin Hall SO D.C. Everest



100 Yard Butterfly

1 Sara Mayer SR D.C. Everest

2 Courtney Donahue JR Marshfield

HM Emma Clifford SR Wausau East



100 Yard Freestyle

1 Sydney Schjoneman SR Wausau East

2 Alison Gilles SR Wausau East

HM Lilliana Jessen FR D.C. Everest



500 Yard Freestyle

1 Alyssa Franks SR Marshfield

2 Erin Kanitz SR Merrill

HM Olivia Richetto SR Wausau East



200 Yard Freestyle Relay

1 D.C. Everest

1) Makenna Zoesch JR 2) Marisol Swenson FR

3) Katelin Hall SO 4) Sara Mayer SR



2 Wausau East

1) Sydney Schjoneman SR 2) Alison Gilles SR

3) Lucy Gilles SO 4) Olivia Richetto SR



HM Marshfield

1) Hope Risa SR 2) Lauren Olsewski FR

3) Alyssa Franks SR 4) Courtney Donahue JR

100 Yard Backstroke

1 Emma Clifford SR Wausau East

2 Sydney Schjoneman SR Wausau East

HM Nevaeh Mathwich FR D.C. Everest



100 Yard Breaststroke

1 Faith Risa SO Marshfield

2 Amber Winter SO Merrill

HM Marisol Swenson FR D.C. Everest



400 Yard Freestyle Relay

1 Wausau East

1) Emma Clifford SR 2) Ellie Sewall JR

3) Chloe Kremnitzer JR 4) Alison Gilles SR



2 D.C. Everest

1) Lilliana Jessen FR 2) Reagan Frystak JR

3) Nevaeh Mathwich FR 4) Marisol Swenson FR



HM Merrill

1) Erin Kanitz SR 2) Laney Zuelsdorff JR

3) Emma Pajtash JR 4) Amber Winter SO

Swimmer of the Year: Sara Mayer, D.C. Everest | Coach of the Year: Derek Steinke, Wausau East

BOYS SOCCER

FIRST TEAM

Goalkeeper * Carter Peplinski Wis. Rapids Lincoln 12

Defender * Drew Klein Hortonville 11

Striker * Sam Roherty Marshfield 12

Defender * Tim DeLoye Wausau West 12 (Player of the Year)

Midfielder * Ethan Cattanach Wausau West 12

Forward/Midfielder * Nick Raasch Wausau West 12

Defender * Matt Moyer Wis. Rapids Lincoln 12

Forward * Dane Siler Wis. Rapids Lincoln 12

Midfielder Kyle Jaglinski D.C. Everest 11

Defender/Midfielder Asa Battino Wausau West 12

Midfielder Joey TerMaat Wis. Rapids Lincoln 12

*=denotes unanimous selection.

SECOND TEAM

Goalkeeper Eli Pagel Wausau East 11

Center Back Alek Zavadoski Wausau East 11

Defender Travis Schmitz Hortonville 12

Center Back Carter Cygan Wausau East 12

Midfielder Colin Belton D.C. Everest 10

Defender Aiden Dunn Wis. Rapids Lincoln 10

Inside Back/Defender Logan Meyer Marshfield 12

Midfielder/Forward Nick Rass Wausau West 11

Holding Midfielder Spencer Frey Marshfield 12

Midfielder Brandon Kaup Wis. Rapids Lincoln 11

Midfielder Noah Lopez Hortonville 11

Defender Lucca Tonelli Wausau West 11

HONORABLE MENTION

Defender Oliver Nazari-Witt D.C. Everest 11

Midfielder Garrison Peak D.C. Everest 11

Midfielder Connor Schommer D.C. Everest 12

Forward Daniel Lopez Hortonville 10

Defender Miles Montalbano Hortonville 10

Defender Ethan Stokes Wausau East 12

Forward Gael Medina Wausau West 11

Defender/Midfielder Curtis Tinjum Wausau West 11

Forward David DeLoye Wausau West 11

Midfielder Ben Weidman Wis. Rapids Lincoln 9