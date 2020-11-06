High school football scores: 11/06/20

High school football scores: 11/06/20New
TOMAHAWK 0 COLEMAN 67
LAKELAND 8 ANTIGO 6
RICE LAKE 26 WAUSAU WEST 23
SPENCER/CC 30 AMHERST 29
D.C. EVEREST 0 BROOKFIELD EAST 35
OWEN-WITHEE THORP
MOSINEE 26 ASHLAND 29
MEDFORD 24 RHINELANDER 7
WAUPACA 27 WINNECONNE 55
COLBY 44 ABBOTSFORD 6
ASSUMPTION 12 IOLA-SCANDANAVIA 50
WITTENBERG-BIRNAMWOOD MANAWA
SCHIOCTON 35 WEYAUWEGA-FREMONT 7
ROSHOLT 35 PITTSVILLE 0
HORTONVILLE 14 MARSHFIELD 12
MENOMONIE ONALASKA
WESTBY AREA ATHENS
EDGAR 41 REEDSVILLE 6
SPRING VALLEY 54 RIB LAKE/PRENTICE 0
NORTHLAND PINES 50 CRANDON 26