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High school football scores: 11/06/20

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10:11 pm News

TOMAHAWK 0 COLEMAN 67

LAKELAND 8 ANTIGO 6

RICE LAKE 26 WAUSAU WEST 23

SPENCER/CC 30 AMHERST 29

D.C. EVEREST 0 BROOKFIELD EAST 35

OWEN-WITHEE THORP

MOSINEE 26 ASHLAND 29

MEDFORD 24 RHINELANDER 7

WAUPACA 27 WINNECONNE 55

COLBY 44 ABBOTSFORD 6

ASSUMPTION 12 IOLA-SCANDANAVIA 50

WITTENBERG-BIRNAMWOOD MANAWA

SCHIOCTON 35 WEYAUWEGA-FREMONT 7

ROSHOLT 35 PITTSVILLE 0

HORTONVILLE 14 MARSHFIELD 12

MENOMONIE ONALASKA

WESTBY AREA ATHENS

EDGAR 41 REEDSVILLE 6

SPRING VALLEY 54 RIB LAKE/PRENTICE 0

NORTHLAND PINES 50 CRANDON 26

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Addison Van Patten

Sports Reporter

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