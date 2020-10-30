High school football scores: 10/30/2020

High school football scores: 10/30/2020Updated
High school football is taking place all over Central Wisconsin, here's scores from around the area:
MUKWONAGO 27 D.C. EVEREST 7
HORTONVILLE 27 WAUSAU WEST 20
WISCONSIN RAPIDS 14 HUDSON 33
SHAWANO 6 EDGAR 48
ABBOTSFORD 28 ATHENS 22
ASHLAND 21 ANTIGO 8
RICE LAKE 27 MEDFORD 6
RHINELANDER 42 HAYWARD 6
MERRILL 0 MOSINEE 47
CHIPPEWA FALLS 22 MARSHFIELD 8
RIB LAKE/PRENTICE 6 LAKE HOLCOMBE/CORNELL 14
IOLA-SCANDINAVIA 46 LOYAL 8
WEYAUWEGA-FREMONT 21 SPENCER/COLUMBUS CATHOLIC 32
PACELLI 55 ASSUMPTION 22
WILD ROSE 0 ROSHOLT 42
CRANDON 12 TOMAHAWK 26
WAUPACA 0 WEST DE PERE 61
NEWMAN 54 MARION/TIGERTON 6
This weeks game that were cancelled are followed;
ALMOND-BANCROFT VS FALL CREEK, ALOONTA VS AUBURNDALE, SHAWANO VS MENASHA, D.C. EVEREST VS WAUSAU EAST, STRATFORD VS SCHIOCTON, MANAWA VS NEKOOSA, AMHERST VS WITTENBERG-BANCROFT, AUBURNDALE VS OWEN-WITHEE, COLBY VS EDGAR, LAKELAND VS MEDFORD