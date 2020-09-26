Severe Thunderstorm Watch from SAT 5:51 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 5:51 PM CDT until SUN 12:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Green Bay, WI
Vilas County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
496 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
ONEIDA VILAS
IN NORTHEAST WISCONSIN
FLORENCE FOREST MARINETTE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARBOR VITAE, ARGONNE,
ARMSTRONG CREEK, AURORA, BLACKWELL, BOULDER JUNCTION, CAVOUR,
COMMONWEALTH, CRANDON, DUNBAR, ENTERPRISE, GOODMAN, GOODNOW,
HARMONY, HILES, LAC DU FLAMBEAU, LAKE TOMAHAWK, LAONA,
MANITOWISH WATERS, MC NAUGHTON, NIAGARA, PEMBINE, PESHTIGO,
PORTERFIELD, PRESQUE ISLE, RHINELANDER, SPREAD EAGLE, STARKS,
WINCHESTER, WOODBORO, AND WOODRUFF.