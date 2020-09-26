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Severe Thunderstorm Watch from SAT 5:51 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

New
5:51 pm Weather Alerts, Wx Alert - Price

Issued by National Weather Service – Duluth, MN

Price County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
496 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL WISCONSIN

PRICE

IN NORTHWEST WISCONSIN

ASHLAND BAYFIELD IRON
SAWYER WASHBURN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BAYFIELD, HAYWARD, HURLEY,
PHILLIPS, SHELL LAKE, SPOONER, AND WASHBURN. THIS ALSO INCLUDES
THE TRIBAL LANDS OF THE RED CLIFF BAND AND THE BAD RIVER
RESERVATION.

waowweather

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