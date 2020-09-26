Severe Thunderstorm Watch from SAT 5:51 PM CDT until SUN 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 5:51 PM CDT until SUN 12:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Duluth, MN
Price County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
496 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
PRICE
IN NORTHWEST WISCONSIN
ASHLAND BAYFIELD IRON
SAWYER WASHBURN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, BAYFIELD, HAYWARD, HURLEY,
PHILLIPS, SHELL LAKE, SPOONER, AND WASHBURN. THIS ALSO INCLUDES
THE TRIBAL LANDS OF THE RED CLIFF BAND AND THE BAD RIVER
RESERVATION.