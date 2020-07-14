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Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:12 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

New
4:12 pm Weather Alerts, Wx Alert - Marathon

Issued by National Weather Service – Green Bay, WI

Marathon County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
370 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

MARATHON PORTAGE WAUSHARA
WOOD

IN NORTHEAST WISCONSIN

SHAWANO WAUPACA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGELICA, ARNOTT, AURORAVILLE,
BAKERVILLE, BORTH, CLINTONVILLE, HOFA PARK, KING, KRAKOW,
LIND CENTER, MARSHFIELD, NEW LONDON, NORTHPORT, PLOVER, RURAL,
SHAWANO, SILVER LAKE, STEVENS POINT, THORNTON, WAUPACA, WAUSAU,
WAUTOMA, AND WISCONSIN RAPIDS.

waowweather

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