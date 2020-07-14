Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:12 PM CDT until TUE 11:00 PM CDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 4:12 PM CDT until TUE 11:00 PM CDTNew
Issued by National Weather Service – Green Bay, WI
Marathon County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
370 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
MARATHON PORTAGE WAUSHARA
WOOD
IN NORTHEAST WISCONSIN
SHAWANO WAUPACA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGELICA, ARNOTT, AURORAVILLE,
BAKERVILLE, BORTH, CLINTONVILLE, HOFA PARK, KING, KRAKOW,
LIND CENTER, MARSHFIELD, NEW LONDON, NORTHPORT, PLOVER, RURAL,
SHAWANO, SILVER LAKE, STEVENS POINT, THORNTON, WAUPACA, WAUSAU,
WAUTOMA, AND WISCONSIN RAPIDS.