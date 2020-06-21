 Skip to Content

Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:58 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT

3:58 pm Weather Alerts, Wx Alert - Lincoln

Issued by National Weather Service – Green Bay, WI

Lincoln County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

MARATHON WOOD

IN NORTH CENTRAL WISCONSIN

LINCOLN ONEIDA VILAS

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARBOR VITAE, BAKERVILLE, BLOOMVILLE,
BOULDER JUNCTION, DOERING, ENTERPRISE, GLEASON, GOODNOW,
HARRISON, JEFFRIS, LAC DU FLAMBEAU, LAKE TOMAHAWK,
MANITOWISH WATERS, MARSHFIELD, MC NAUGHTON, MERRILL, PINE RIVER,
PRESQUE ISLE, RHINELANDER, STARKS, WAUSAU, WINCHESTER,
WISCONSIN RAPIDS, WOODBORO, AND WOODRUFF.

waowweather

Related Articles

Skip to content