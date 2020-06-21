Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:58 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Green Bay, WI
Oneida County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
MARATHON WOOD
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
LINCOLN ONEIDA VILAS
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARBOR VITAE, BAKERVILLE, BLOOMVILLE,
BOULDER JUNCTION, DOERING, ENTERPRISE, GLEASON, GOODNOW,
HARRISON, JEFFRIS, LAC DU FLAMBEAU, LAKE TOMAHAWK,
MANITOWISH WATERS, MARSHFIELD, MC NAUGHTON, MERRILL, PINE RIVER,
PRESQUE ISLE, RHINELANDER, STARKS, WAUSAU, WINCHESTER,
WISCONSIN RAPIDS, WOODBORO, AND WOODRUFF.