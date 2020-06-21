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Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:56 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT

3:56 pm Weather Alerts, Wx Alert - Price

Issued by National Weather Service – Duluth, MN

Price County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL WISCONSIN

PRICE

IN NORTHWEST WISCONSIN

ASHLAND IRON SAWYER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, HAYWARD, HURLEY,
AND PHILLIPS. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE BAD
RIVER RESERVATION.

waowweather

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