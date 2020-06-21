Severe Thunderstorm Watch from SUN 3:56 PM CDT until SUN 11:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Duluth, MN
Price County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
292 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL WISCONSIN
PRICE
IN NORTHWEST WISCONSIN
ASHLAND IRON SAWYER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, HAYWARD, HURLEY,
AND PHILLIPS. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE BAD
RIVER RESERVATION.