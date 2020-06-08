Air Quality Alert until MON 11:00 PM CDT
Issued by National Weather Service – Green Bay, WI
Waupaca County
…AIR QUALITY ADVISORY ISSUED FOR SOUTH CENTRAL, CENTRAL,
EASTERN, AND NORTHEASTERN PORTIONS OF THE STATE…
THE WISCONSIN DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES HAS ISSUED AN AIR
QUALITY ADVISORY FOR OZONE WHICH WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL
11:00 PM TONIGHT. THIS ADVISORY AFFECTS THE PEOPLE LIVING IN
SOUTH CENTRAL, CENTRAL, EASTERN, AND NORTHEASTERN WISCONSIN.
DUE TO SOUTHERLY WINDS TRANSPORTING AIR WITH HIGH CONCENTRATIONS
OF OZONE PRECURSORS, THE AIR QUALITY INDEX IS EXPECTED TO REACH
THE UNHEALTHY LEVEL FOR PEOPLE IN SENSITIVE GROUPS INCLUDING
CHILDREN… ELDERLY PEOPLE…INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY AND
CARDIAC PROBLEMS… OR ANYONE ENGAGED IN STRENUOUS OUTDOOR
ACTIVITIES FOR A PROLONGED PERIOD OF TIME.
FOR INFORMATION ON CURRENT AIR QUALITY, PLEASE SEE
HTTPS://AIRQUALITY.WI.GOV