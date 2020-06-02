Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:48 PM CDT until WED 12:00 AM CDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:48 PM CDT until WED 12:00 AM CDTNew
Issued by National Weather Service – Green Bay, WI
Wood County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
240 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL WISCONSIN
PORTAGE WAUSHARA WOOD
IN EAST CENTRAL WISCONSIN
CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO
IN NORTHEAST WISCONSIN
BROWN KEWAUNEE OUTAGAMIE
WAUPACA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, APPLETON, ARNOTT,
AURORAVILLE, BAKERVILLE, BORTH, CLINTONVILLE, DARBOY, DUVALL,
DYCKESVILLE, GREEN BAY, KING, LIND CENTER, MACKVILLE, MANITOWOC,
MARSHFIELD, MENASHA, NEENAH, NEW LONDON, NORMAN, NORTHPORT,
OSHKOSH, PLOVER, POINT BEACH STATE PARK, RANKIN, RIO CREEK,
ROSTOK, RURAL, SHOTO, SILVER LAKE, STEVENS POINT, TWO RIVERS,
WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, WISCONSIN RAPIDS, AND WITTMAN FIELD.