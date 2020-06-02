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Severe Thunderstorm Watch from TUE 5:48 PM CDT until WED 12:00 AM CDT

New
5:48 pm Weather Alerts, Wx Alert - Waupaca

Issued by National Weather Service – Green Bay, WI

Waupaca County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
240 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN CENTRAL WISCONSIN

PORTAGE WAUSHARA WOOD

IN EAST CENTRAL WISCONSIN

CALUMET MANITOWOC WINNEBAGO

IN NORTHEAST WISCONSIN

BROWN KEWAUNEE OUTAGAMIE
WAUPACA

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALASKA, APPLETON, ARNOTT,
AURORAVILLE, BAKERVILLE, BORTH, CLINTONVILLE, DARBOY, DUVALL,
DYCKESVILLE, GREEN BAY, KING, LIND CENTER, MACKVILLE, MANITOWOC,
MARSHFIELD, MENASHA, NEENAH, NEW LONDON, NORMAN, NORTHPORT,
OSHKOSH, PLOVER, POINT BEACH STATE PARK, RANKIN, RIO CREEK,
ROSTOK, RURAL, SHOTO, SILVER LAKE, STEVENS POINT, TWO RIVERS,
WAUPACA, WAUTOMA, WINNEBAGO, WISCONSIN RAPIDS, AND WITTMAN FIELD.

waowweather

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